Wegen Corona : Vereinsarbeit liegt auch bei Wariner Sportanglern am Boden

Der Sportanglerverein 90 Warin muss die am Sonntag geplante Vorstandswahl auf September verschieben. Vorsitzende Sylvia Vetter möchte Ehrenamt abgeben. Jugendliche warten zudem auf Lehrgänge zum Fischereischeinerwerb.

Warin | Keine Jahreshauptversammlung, keine Vorstandswahl: Der Sportanglerverein 90 Warin sagt die für Sonntag geplante Veranstaltung ab. „Wir dürfen nicht in die Halle in Klein Labenz“, erklärt Vereinsvorsitzende Sylvia Vetter, die das Ehrenamt nach 20 Jahren gern in jüngere Hände legen würde. Nun gibt es einen neuen Termin: am 4. September um 9 Uhr im Saal ...

