Gewerbegebiet Rachower Moor : Kaum Aufträge in MV – aber Sportstättenbau Weitzel bleibt in Sternberg

Seit 1993 hat die Sportstättenbaufirma aus Schleswig-Holstein einen Betriebsteil am Rachower Moor – und Geschäftsführer Joachim Weitzel will diesen halten. In Sternberg kann er Nachwuchs gewinnen.

Sternberg | Es ist recht ruhig auf dem Betriebshof beim Sportstättenbau Weitzel in Sternberg. Kein Wunder: Die meisten Mitarbeiter sind unterwegs. Sie bauen Sportanlagen in ganz Norddeutschland – so beispielsweise auch auf dem Großen Dreesch in Schwerin. Im Auftrag der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) erneuern die Sternberger an der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.