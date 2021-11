Warin : Sprechstunde mit dem Bürgermeister in Klein Labenz

Der Wariner Bürgermeister Björn Griese lädt am 8. November zur Sprechstunde im Ortsteil Klein Labenz.

Klein Labenz | Der Wariner Bürgermeister Björn Griese will auch in den Ortsteilen Ansprechpartner sein. Daher richtet er am Montag, 8. November, von 16 bis 18 Uhr eine Bürgermeistersprechstunde im Ortsteil Klein Labenz im Gemeindehaus, Dorfstraße 27, aus. Damit wird auch in diesem Jahr das Angebot von Sprechstunden des Bürgermeisters in den Wariner Ortsteilen for...

