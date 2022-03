Solarpark in Dabel : Startschuss für die Planungen ist gefallen

Die Gemeindevertretung ebnet mit ihren Beschlüssen den Weg für Photovoltaikanlagen auf insgesamt 137 Hektar.

Dabel | Im Jahr 2021 war ein Solarpark in Dabel noch eine vage Idee. Im Januar wurde das Thema dann etwas konkreter. Nun könnten die Photovoltaikanlagen allerdings wirklich in der Gemeinde entstehen. Zumindest gab die Gemeindevertretung am Donnerstagabend mit ihren Aufstellungsbeschlüssen zu insgesamt vier Bauleitplanverfahren einstimmig den Startschuss für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.