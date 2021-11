Erneute Hundeattacke : Schäferhund-Mischling beißt Teenagerin in Unterschenkel

17-Jährige war mit dem Moped in Steinhausen unterwegs, als sie von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde

Steinhausen | Das schwerwiegende Unglück von Dienstagabend in Parchim schockiert nach wie vor. Ein anderthalbjähriges Mädchen war vom Haushund der Familie angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Kleinkind war per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock geflogen und sofort notoperiert worden. Der Vorfall wurde erst am 24. November bekann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.