Sternberg : An zwei Nachmittagen in Sternberg Blut spenden

Einmal im Vierteljahr ist der Blutspendedienst vor Ort

Sternberg | Einmal im Vierteljahr gibt es in Sternberg die Möglichkeit, Blut zu spenden, jetzt am 26. und 27. Juli jeweils von 14 bis 18.30 Uhr. Ort ist wieder die Sporthalle der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium. Aus den Erfahrungen heraus, verzeichnet Sternberg zu den Terminen einen starken Zulauf. So spendeten im Januar 150 Menschen Blut, beim Dop...

