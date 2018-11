Sternberg : Arbeiter wird von Ladekran erfasst und stirbt

Heute Morgen kam ein Mann in der Sternberger Innenstadt auf einer Baustelle ums Leben.

von svz.de

22. November 2018, 10:01 Uhr

Bei einem schweren Arbeitsunfall ist heute Vormittag in Sternberg ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge gegen 9 Uhr von dem Ladekran eines Lkw erfasst und eingeklemmt.

Die Rettungskräfte vor Ort haben wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Vorfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Sternberger Innenstadt. Die Fischerstraße ist wegen des Unfalls gesperrt. Die Sternberger Feuerwehr ist mit 20 Kameraden vor Ort und hat die psychologische Notfallversorgung angefordert, um die Zeugen des Vorfalls und Feuerwehrkameraden, die derzeit im Einsatz sind, zu betreuen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist das der dritte tödliche Arbeitsunfall innerhalb einer Woche: Vergangenen Donnerstag stürzte in Rostock ein Arbeiter von einem Kühlturm, einen Tag später verunglückte in Blankenhof bei Neubrandenburg ein Bauarbeiter bei Dachdeckerarbeiten.