Sirenen in Sternberg : Auf- und abschwellender Heulton über eine Minute warnt vor Gefahr

Sirenentöne in Sternberg: Unsere Redaktion erklärt die Bedeutung der Signale und warum jeder für zehn Tage Essen und Getränke im Haus haben sollte.

Sternberg | Die Warnung über Sirenen funktioniert in der Region zwischen Sternberg und Neukloster gut. Wie unsere Redaktion berichtete, wurden in allen Städten und Gemeinden der Ämter Sternberger Seenlandschaft und Neukloster-Warin die Sirenen erhalten. Doch was bedeuten eigentlich die Töne dieser Anlagen? Und wie muss man sich verhalten, wenn die Sirenen heulen?...

