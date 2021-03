Sternberger Polizei ermittelt : Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Baum

Mitten in Sternberg fährt ein Mann nachts mit seinem Auto gegen einen Baum und begeht anschließend Unfallflucht.

Sternberg | Es ist mitten in der Nacht zum Sonntag in Sternberg: In der Karl-Marx-Straße, Ecke Finkenkamp kommt ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und touchiert einen kleinen Baum. Kurz vor zwei Uhr bekam die Sternberger Polizei den Hinweis, dass der Baum beschädigt ist und Autoteile daneben liegen. Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.