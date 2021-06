Sternberger Förderschule : Blumen und Sternberg-Buch für die jahrgangsbesten Schüler

Auch in Zeiten von Corona hält Bürgermeister Armin Taubenheim an der schönen Tradition fest.

Sternberg | Ihre Freude war nicht zu übersehen. Die beiden Schülerinnen der Sternberger Förderschule hatten am Freitag auch allen Grund dafür: Angelina Gomolka ist mit einem Durchschnitt von 1,8 Jahrgangsbeste 2021 im Schulteil mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die 16-Jährige, die in der Kinder- und Jugendwohngruppe in Brüel zu Hause ist, wird nach den Ferien ans...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.