Sternberg : Feuerwehralarm und Blaulicht, aber kein Notfall

Kameraden mussten eine schwere Frau mit Tragehilfe transportieren. Sternbergs Wehrführer Eckardt Meyer ärgert sich über unnötige Alarmierung des Rettungsdienstes

Sternberg | Sternbergs Wehrführer Eckardt Meyer, zugleich Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, schwillt der Kamm, wenn er auf den Einsatz am Dienstagmittag angesprochen wird. Die Kameraden wurden am 1. Juni in Gruppenstärke von insgesamt neun Mann von der Leitstelle Westmecklenburg alarmiert. Mit Sondersignal ging es zum Einsatzort. „Das darf man gar keine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.