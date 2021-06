Sternberg : In Sternberg Hegeangeln und Grillen

Der Sternberger Anglerverein „Widdingsbach 1991“ startet mit dem Hegeangeln.

Sternberg | Gemeinschaftsangeln ist wieder möglich, sagt Armin Taubenheim, Vorstandsvorsitzender des Sternberger Anglervereins „Widdingsbach 1991“. Und so hat der Vorstand auf seiner Sitzung entschieden, das Hegeangeln am Sonnabend um 8 Uhr durchzuführen. Treffpunkt ist am Vereinsgelände „Am Stein“. Nur einen Monat später, am 17. Juli, wollen sich die Angler dann...

