Sternberg : In Sternberg war die Fahrt zu Ende

Polizei entfernt Tüv-Plakette auf dem Nummernschild und legt Fahrzeug still. Jetzt muss sich der Eigentümer kümmern.

Sternberg | Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz: In der Parchimer Chaussee, Höhe Schweinsbrücke, war die Fahrt zu Ende. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabend stellte die Sternberger Polizei ein Fahrzeug fest, das zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Die Beamten entfernten die Tüv-Plakette auf dem Nummernschild und legten das Fahrzeug still. ...

