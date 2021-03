Corona : Interesse an Schnelltests steigt

Das Schnelltestzentrum im Sternberger Vereinshaus wird immer besser genutzt. Bisher reichen aber zwei Stunden Öffnungszeit

Sternberg | Eine junge Mutter wartet am Montagmorgen mit ihrem Kind auf das Ergebnis des Corona-Schnelltests. Das Ergebnis: negativ. Und das ist positiv. Es gibt keine Anzeichen für eine Infektion. Das vor einer Woche eröffnete Schnelltestzentrum im Vereinshaus am alten Bahnhof in Sternberg wird immer besser angenommen. Am ersten Tag kamen nur drei. Am Freitag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.