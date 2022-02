Freizeitangebote in Sternberg : Jugendclub öffnet auch während der Winterferien

Spielen, wandern, kochen – der Jugendclub in Sternberg hält auch in der schulfreien Zeit eine Reihe an Freizeitangeboten vor. Coronabedingt sind die Plätze aber begrenzt.

Sternberg | Für Langeweile hat Gudrun Suckow keine Zeit. Vor allem nicht kurz vor den Ferien. Denn die Leiterin des Jugendclubs im Sternberger Vereinsgebäude, der vom Verein „Dialog + Action Sternberg“ getragen wird, schmiedet derzeit Pläne für ein buntes Programm in der schulfreien Zeit. „Wir haben in den Winterferien von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.