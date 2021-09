Am Finkenkamp in Sternberg : Materialknappheit verzögert Verglasung der Sporthalle

Das Gerüst muss länger stehen an der Halle am Finkenkamp in Sternberg, weil die Aluminiumprofile nicht rechtzeitig lieferbar sind.

Sternberg | Wer hätte das noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten: Materialknappheit bringt Pläne in Betrieben und auf Baustellen durcheinander. Das wird jetzt auch bei der Sanierung der Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg deutlich. Eigentlich sollte jetzt die große Fensterfront der Halle ausgebaut und durch neue Elemente ersetzt werden. Doch das verzögert...

