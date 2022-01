Kampf gegen Corona : Zusätzliche Impftermine ohne Anmeldung in Sternberg

In der Gemeinschaftspraxis Peters werden an fünf Tagen in der kommenden Woche offene Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten.

Sternberg | Wer sich gleich im neuen Jahr noch gegen Corona impfen lasse möchte, aufgepasst: Dr. med. Anne-Cathrin Peter aus Sternberg bietet vom 4. bis 8. Januar 2022 jedem die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung in der Gemeinschafts-Praxis von Ann-Cathrin und Ulf Peter, Seestraße 1, impfen zu lassen. Das gilt für die Erst-, Zweit- und Booster-Impfung. Mehr zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.