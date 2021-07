Sternberger Burg : Ferien mit Lamas, Wölfen, Hühnern und Kamelen

Kinder erleben auf dem Kamelhof besondere Ferien. Ein Bildungswerk für Erwachsene organisiert die Sommer-Akademie .

Sternberger Burg | Haben die Hühner heute schon Eier gelegt? Mehrere Kinder eilen zum Hühnerstall auf dem Kamelhof in Sternberger Burg. Auf dem Hof kommen sie mit vielen verschiedenen Tieren in Kontakt, so bei Wanderungen mit Lamas und Wölfen oder beim Reiten auf Kamelen und Ponys. Die zehnjährige Lena findet beispielsweise die Ziegen und die Wölfe ganz süß. „Wir machen...

