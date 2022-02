Kirchen in Sternberg : Glocken läuten abends für den Frieden

Evangelische und katholische Kirche in Sternberg laden zur Besinnung und zum Gebet für die Menschen in der Ukrainel ein. Daneben gibt es am Mittwoch, 2. März, ein Friedensgebet.

Sternberg | Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Sternberg möchten angesichts des Krieges in der Ukraine ein Zeichen für den Frieden setzen. Das teilte Ludwig Hecker mit. „Mit viel Erschrecken und Bestürzung schauen wir in diesen Tagen und Stunden in die Ukraine. Ein Krieg in Europa wurde begonnen und uns allen wird schmerzlich bewusst, dass Fr...

