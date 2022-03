Zeitung in der Kita : Sternberger Kita-Kinder sind begeistert vom Schweriner Schloss

Ein Besuch in Schwerin hat die Spatzengruppe der Kita „Sonnenschein“ in Sternberg nachhaltig beeindruckt. Vor allem das Schloss ist ihnen in Erinnerung geblieben. Sie haben es daraufhin nachgebaut.

Sternberg | Die Hauptattraktion sollte das Theater sein. Eigentlich. Doch in Erinnerung ist den Kindern der Spatzengruppe aus der Sternberger Kindertagesstätte „Sonnenschein“ etwas anderes geblieben. Und zwar nachhaltig. „Wir haben im Dezember einen Ausflug mit dem Bus zum Theater nach Schwerin unternommen“, erzählt Heike Möller, Erzieherin der Spatzengruppe. „Da...

