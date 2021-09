Kirchen im Sternberger Seenland : Die ersten Gemeinden feiern Erntedank

In den Kirchen Witzin, Borkow und Sülten finden an diesem Sonntag besondere Gottesdienste statt.

Witzin | Erntedankfeste haben in den Kirchen eine lange Tradition. Gewöhnlich werden sie am Sonntag nach dem Michaelisfest, der am 29. September begangen wird, gefeiert, erklärt Uwe Seppmann aus dem Kirchengemeinderat in Witzin. Das wäre dieses Jahr am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober. Die Kirche wird geschmückt Die Evangelisch-Lutherische Kirch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.