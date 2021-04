Sternberger Seenland : Schnelltest ohne langes Anstehen

Seit Ausbau der kostenlosen Testkapazitäten in Sternberg, Brüel und Warin halten sich Wartezeiten für Bürger im Rahmen.

Sternberg/Brüel/Warin | Sigrid Skowronski will sich endlich wieder die Haare frisieren lassen. Den Termin beim Friseur hat sie am Nachmittag. Am Morgen muss die Seniorin aus Sternberg deshalb erst einmal ins Schnelltestzentrum. Der Weg von ihrer Wohnung in der Seestraße bis zum Testzentrum am alten Bahnhof ist für die 84-Jährige Seniorin mit dem Rollator zu beschwerlich. Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.