Tempzin : Findling vor Klosterruine wird zum Gedenkstein

Kloster Tempzin blickt 2022 auf 800 Jahre zurück. Das soll gebührend gefeiert werden.

Tempzin | Er steht an historischem Platz zwischen Klosterruine und Klosterkirche in Tempzin – der mächtige Findling, der mit seiner Inschrift an einen geschichtlichen Ort von herausragender Bedeutung erinnern soll. Kloster Tempzin blickt im nächsten Jahr auf 800 Jahre zurück, gegründet am 7. Juni 1222. Das soll gebührend gefeiert werden. Für Sieghard Dörge, Bür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.