Testzentrum Brüel : Corona-Testteam soll weiter wachsen

Das Team des Testzentrums Brüel führt täglich zwischen 30 bis 40 Covid-Schnelltests durch, positive Ergebnisse gibt es wenige. Um der Nachfrage besser entsprechen zu können, gelten dort ab sofort neue Öffnungszeiten.

Brüel | Er hat schon alle möglichen Tests in Gebrauch gehabt. Ob sie nun für den Rachenbereich gedacht waren oder für die hintere oder vordere Nase. Doch derzeit wird im Testzentrum Brüel nicht mehr mit einem Teststäbchen abgestrichen, sondern in das Teströhrchen gespuckt. „Wir waren selbst darüber erstaunt, dass wir in Brüel nun die Spucktests bekommen haben...

