Testzentrum Warin : Schnelltests ab Freitag in der Stadthalle

Die Wariner Grundschul-Sporthalle als bisheriges Testzentrum wird ab dem 1. Juni für den Vereinssport benötigt. Aktuell gibt es 20 bis 30 Schnelltests pro Tag, die Tendenz ist steigend.

Warin | Das Wariner Testzentrum zieht um: von der Grundschul-Sporthalle, Geschwister-Scholl-Straße 3, einmal über die Straße in die Stadthalle, Schulstraße 4. Der Grund: Die Turnhalle wird ab sofort anderweitig benötigt: Für die Grundschule, die aber den Sportunterricht nach wie vor weitestgehend draußen machen will, sowie auch für den Vereinssport. Dieser is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.