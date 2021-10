Morgens um zehn in Warin : Thoralf Peters sagt Unkraut den Kampf an

Einmal in der Woche kommt der Schweriner und trimmt die Grünfläche vor dem Einkaufscenter in Warin.

Warin | Lautes Getöse vor dem Zwei-Seen-Center in Warin. Mit einem Trimmer ausgerüstet, sagt Thoralf Peters wucherndem Unkraut den Kampf an. Immer mit dabei: Der „kleine Drecksack“. Dort kommt der gesammelte Unrat rein. Der 53-Jährige arbeitet bei einer in Schwerin ansässigen Firma und ist im Auftrag einmal in der Woche in Warin mit dem Trimmer unterwegs. ...

