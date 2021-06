Trickbetrug : Schockanruf bei Groß Stietener Rentner

Vermeintlicher Anruf der Rentenversicherung wegen Kontosperrung. 658 Trickbetrugsversuche allein in den ersten vier Monaten des Jahres zwischen Rostock und Schaalsee.

Groß Stieten, Rostock | Schockanruf bei einem 81-jährigen Mann aus Groß Stieten: Ein vermeintlicher Rechtsanwalt der Deutschen Rentenversicherung rief am Mittwochnachmittag beim Senior an, dass sein Konto gesperrt sei. Um es wieder freizuschalten, müsse er 600 Euro auf ein ausländisches Konto einzahlen, so die Sprecherin der Wismarer Polizeiinspektion, Jessica Lerke. Der Gro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.