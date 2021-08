Am Serrahnsbach in Sternberg : Trinkwasser soll am Abend durch neue Leitung fließen

Für die Anbindung des Strangs musste am Montagmorgen die Versorgung im Serrahnsbach-Viertel sowie in drei Ortsteilen von Sternberg abgestellt werden. Am Abend sollen die Arbeiten beendet sein.

Sternberg | Nach gut zwei Monaten soll das Wasser am Montagabend durch die neue Leitung fließen können. Nachdem bereits im Juni eine neue Trinkwasserhauptleitung unter dem Radweg neben dem Sternberger Wohngebiet Am Serrahnsbach eingeschossen wurde, wird sie jetzt in das Netz eingebunden. Arbeiter der Meliorations-, Tief- und Straßenbaufirma aus Demmin setzten daz...

