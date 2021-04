Jesendorf : Zwei Wochen Frühjahrsputz

Über 14 Tage gestreckt und nur familienweise werden Straßengräben und Waldwegs-Einfahrten vom Unrat gesäubert.

Jesendorf | Der Frühjahrsputz in der Gemeinde Jesendorf ist Gesetz, auch wenn Corona für die Gemeinschaftsaktion Grenzen setzt. Ein 15-Kubikmeter-Container für den vielen Unrat wird nach Ostern beim Feuerwehrgerätehaus in Jesendorf aufgestellt. „Für 14 Tage“, so Bürgermeister Arne Jöhnk. Die lange Zeitspanne ist gewollt. Wegen Corona. Wenn einer darin auch seinen...

