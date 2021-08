Zwischen Nisbill und Trams : Schilder-Firma macht Feierabend und lässt Absperrung stehen

Verbindungsweg zwischen den Orten Nisbill und Trams wurde am Freitag offiziell wieder freigegeben. Autofahrer kamen am Sonnabend dennoch nicht durch.

Nisbill, Trams | Kraftfahrer wunderten sich am Sonnabend: Die um 1,50 Meter auf nunmehr 4,70 Meter verbreiterte Verbindungsstraße zwischen Trams und Nisbill sollte am Freitag freigegeben werden. „Das wurde sie auch“, so der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Jesendorf, Daniel Bohl, gegenüber SVZ. Doch die Firma, die die Schilder aufstellt und wieder abbaut, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.