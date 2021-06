Sternberg : Täter zerstören Linden an der Friedensallee

In Sternberg wurde die Rinde an mehren Bäume so stark verletzt, dass die Linden den Schaden vermutlich nicht überleben.

Sternberg | Rabiate Baumfrevler haben in Sternberg zugeschlagen. An der sogenannten Friedensallee zwischen Mecklenburgring und Karl-Marx-Straße wurden neun Linden so schwer beschädigt, dass es große Sorgen um deren Zukunft gibt. Die Rinde an mehreren Bäumen, die erst vor wenigen Jahren neu gepflanzt wurden, wurde in größeren Stücken abgeschält. Neun Bäume sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.