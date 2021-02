Unter Rauschgifteinfluss : In Schlangenlinien über die B 104

30-jähriger Pkw-Fahrer nach Hinweis an der Brüeler Umgehungsstraße gestoppt

Brüel | In Schlangenlinien war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 104 mit dem Pkw in Fahrtrichtung Güstrow unterwegs: Ein nachfolgender Fahrer informierte die Polizei. Beamte des Sternberger Reviers stoppten daraufhin das Fahrzeug am Sonnabend gegen 8.45 Uhr a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.