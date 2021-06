Urlauber aus Brandenburg : Ines und Ines auf Radtour in Sternberg

Urlauber aus dem brandenburgischen Neuzelle bei Eisenhüttenstadt wollen in der Woche auch noch zum DDR-Museum in Dabel sowie bei den Slawen in Groß Raden vorbeischauen

Sternberg | „Wir sind Ines und Ines“, stellen sich Ines Otto und Ines Spiess am Sternberger Springbrunnen auf dem Markt vor. Die Urlauber aus dem brandenburgischen Neuzelle bei Eisenhüttenstadt weilen seit Sonnabend in der Landstadt. Ihr Quartier liege direkt am Sternberger See. „Unsere Männer sind angeln“, bemerkt Ines Otto. Derweil begab sich das Ines-Duo am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.