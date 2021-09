Insel Poel : Urlauberin wird Handtasche aus Fahrradkorb geklaut

Die 71-Jährige war in Kirchdorf einkaufen und ließ ihre Habseligkeiten kurze Zeit aus den Augen.

Kirchdorf | Gelegenheit macht Diebe: Der Spruch bewahrheitete sich mal wieder – diesmal auf der Insel Poel. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, war eine 71-jährige Urlauberin am Mittwochmittag mit dem Fahrrad zum Einkaufsmarkt in der Wismarschen Straße in Kirchdorf unterwegs. Ihren Einkauf und ihre Handtasche legte sie in den Radkorb und brachte im Anschlu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.