Sternberger Seenland : Vierte Corona-Welle sorgt für schlechte Geschäfte in Gasthäusern

Die stärkeren Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie bekommen Gastronomen im Sternberger Seenland durch Absage von Weihnachtsfeiern zu spüren.

Sternberg | Kurz vor Weihnachten laden traditionell viele Betriebe ihre Mitarbeiter zu Feiern ein. In den Gaststätten sind dann eigentlich die Tische ausgebucht. Doch Corona verhagelt vermutlich vielen Gastronomen wie schon im Vorjahr auch in dieser Adventszeit das Geschäft. Mussten die Gastwirte im vergangenen Jahr ihre Restaurants zwangsweise schließen, so erle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.