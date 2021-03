Verkehrskontrolle in Karow : Geladene Schreckschusswaffe im Auto

Bei einer Kontrolle auf der B106 in Karow bei Dorf Mecklenburg erwischte die Polizei einen auffälligen Autofahrer.

Karow | Gleich mehrere Delikte werden einem 39-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen, geboren in Mecklenburg-Vorpommern, vorgeworfen. Er wurde am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 106 in Karow bei Dorf Mecklenburg kontrolliert. „Er zeigte starke körperliche Auffälligkeiten, darum wurde eine Blutprobe angeordnet“, so Wismars Polizeisprecherin Jessica Lerk...

