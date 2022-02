Signal Iduna : Versicherungsbüro aus Sternberg zieht nach Parchim

Weil er immer mehr Kunden in der Kreisstadt hat und immer weniger in Sternberg, hat sich Stephan Voß für einen Standortwechsel entschieden.

Sternberg | „Gewerberäume ab sofort zu vermieten“, steht in weißen Buchstaben auf der Fensterscheibe des Signal-Iduna-Versicherungsbüros in Sternberg. Auch wenn die Sternberger solche Worte bereits gewohnt sind, dürften diese dennoch für ein ungutes Gefühl sorgen. Doch was steckt hinter der Anzeige? Umzug nach Parchim Der Leiter des Büros, Stephan Voß, klär...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.