Versuchter Betrug in Sternberg : Falsche Inkassofirma schickt Brief nach Pastin und will kassieren

Sternberg | Sie wollen nur unser Bestes: unser Geld. Das vereint Betrüger auf der ganzen Welt. Am Mittwoch erstattete eine Frau aus Pastin bei der Sternberger Polizei eine Anzeige wegen versuchten Betrugs. Sie hatte einen Brief von einer Inkassofirma mit einer unberechtigten Forderung im Briefkasten. Und so wie ihr dürfte es vermutlich noch vielen anderen Bürgern...

