Vollsperrung in Weiße Krug : Amt schickt Autofahrer in Baustellenfalle

Vom 22. November bis 17. Dezember wird die Ortsdurchfahrt Weiße Krug voll gesperrt – aus Richtung Klein Görnow findet man dazu aber keinerlei Hinweis

Weiße Krug | Die Ortsdurchfahrt Weiße Krug ist ab 22. November gesperrt, verkündet ein entsprechendes Schild an der Bundesstraße 192 am Ortsausgang Warin in Richtung Blankenberg. „Die Sperrung ist bis 17. Dezember beantragt“, erklärt Blankenbergs Bürgermeister Ralf Kähler auf Nachfrage unserer Redaktion. Grund ist die Anbindung der neu gebauten Straße Am Walde an ...

