Übung von vier Feuerwehren : Kameraden schneiden verletzten Mann aus der Fahrerkabine

Die Amtswehrführung des Amtes Neukloster-Warin bereitete für acht Wehren eine umfangreiche Lehrübung vor. Die Kameraden wurden mit drei verschiedenen Stationen und einer gemeinsamen Abschlussübung Brand konfrontiert.

Warin/Neukloster/Krassow | Notruf in der Leitzentrale der Feuerwehr: Ein Anwohner meldete starke Rauchentwicklung in der Nähe des alten Wariner Krankenhausgeländes. Der stellvertretende Amtsführer, der sofort von der Leitstelle per Pieper informiert wurde, schmunzelte. „Gut, dass wir so umsichtige, aufmerksame Bürger haben. In diesem Fall aber hat der Bürger wohl nicht gesehen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.