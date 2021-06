Warin : Nachtangeln und Grillen am See

Corona hatte auch beim Wariner Anglerverein „Petri Heil“ das Vereinsleben zum Stillstand gebracht. Nun geht es wieder los.

Warin | Das Nachtangeln ist beliebt, auch bei den Mitgliedern des Wariner Anglervereins „Petri Heil“. Um so größer dürfte die Freude darüber sein, dass diese Veranstaltung am Großen Wariner See am Sonnabend stattfinden kann. „Ab 16 Uhr wird gegrillt, so dass es danach gestärkt auf den See gehen kann“, sagt René Schreiber, 2. Vorsitzender des Vereins, der 2017...

