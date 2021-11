Warin : Rathaus-Weihnachtsbaum ist eine Nordmanntanne

Das gute Stück stand 35 Jahre lang auf einem Grundstück Am Glammsee in Warin und ist eine Spende von Ursula Wobser

Warin | Der diesjährige Weihnachtsbaum vor dem Wariner Rathaus ist eine Nordmanntanne. Etwa zwölf Meter hoch und zirka 35 Jahre alt. Gestanden hat das gute Stück bei Ursula Wobser auf dem Grundstück Am Glammsee. „Die Stadt hatte bis jetzt immer Glück, dass die Tannen aus Warin beziehungsweise Ortsteilen kommen“, so Christine Schrein vom Ordnungsamt in Warin. ...

