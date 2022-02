Weiterer Service für Touristen : Warin plant drei Ladestationen für E-Bikes

Auf der Stadtvertretersitzung wurde nicht nur über die Standorte gesprochen, an denen Touristen ihre E-Bikes künftig laden könnten. Es ging auch darum, ob Nutzer dafür zahlen müssen.

Warin | Dass das Elektrofahrrad in Deutschland immer weiter auf dem Vormarsch ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Anfang des vergangenen Jahres standen in privaten Haushalten rund 7,1 Millionen E-Bikes. Das sind rund 20 Prozent mehr als noch 2020, gab das statistische Bundesamt im September 2021 an. Die Tendenz ist dabei weiter steigend. Als Erholungs- ...

