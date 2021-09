Warin : Info-Tafeln zu den Persönlichkeiten der Stadt

Warin will den Bereich ums Lübbert-Denkmal durch Aufsteller zu den großen Söhnen der Landstadt aufwerten

Warin | In der Straße Am Markt in Warin steht ein Denkmal samt Büste: „In Gedenken Ernst Lübbert 1879 –1915“ steht darauf. Lübbert ist einer der großen Söhne der Kleinstadt, doch nicht jedem sagt der Name noch etwas. Das soll sich ändern. Darum planen die Stadt und der örtliche Tourismusverein Aufsteller am Denkmal. Nicht nur für Lübbert, sondern auch für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.