Corona in Warin : Hausarzt Uwe Seifert bietet offenes Impfangebot an

Interessierte können sich am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr in der Praxis in der Burgstraße gegen das Coronavirus impfen lassen.

Warin | Im Oktober vergangenen Jahres hat Arzt Uwe Seifert bereits in die Praxis von Dr. Jürgen Hausmann als Angestellter hineingeschnuppert. Seit Januar hat der Allgemeinmediziner Seifert die Praxis in Warin in der Burgstraße 14b vom Kinderarzt übernommen. Am kommenden Sonnabend macht Uwe Seifert zusammen mit seinen Arzthelferinnen nun allen Interessierten e...

