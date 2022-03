Zwischen Görnow und Sternberger Burg : Warnow-Brücke bleibt für weitere zwei Wochen gesperrt

Wasserstand der Warnow ist bisher nur leicht zurückgegangen. Straße zwischen Groß Görnow und Sternberger Burg bleibt eine Sackgasse.

Sternberg | Der Wasserstand am Warnow-Pegel bei Sternberger Burg ist nach seinem Höchststand vor etwa zwei Wochen um zehn bis 15 Zentimeter zurückgegangen. Das reicht aber noch nicht, um den derzeitigen Zustand der Widerlager an der gesperrten Brücke zu überprüfen, sagt Eric Frank vom Sternberger Ordnungsamt. Deshalb fiel am Montagnachmittag die Entscheidung, das...

