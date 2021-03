Nach Feuer in Mastanlage : Ermittlungen zur Brandursache gestoppt

Sachverständiger konnte seine Untersuchungen nicht fortführen, weil zu viel Brandschutt in der Schweinemastanlage die Arbeit behinderte.

Kobrow II | Die Brandursache beim Großfeuer vom Sonntag mit einem Schaden von etwa drei Millionen Euro in einer Mastanlage in Kobrow II, bei der über 2000 Schweine verbrannten, ist nach wie vor offen. Der Brandsachverständige Peter Sealand hatte am Montagnachmittag seine Untersuchungen aufgenommen, konnte die eigentlichen Ermittlungen aber noch nicht aufnehmen. ...

