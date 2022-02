Warin : Wasserstand steigt und Lage am Mühlenbach spitzt sich zu

Der Wasserstand steigt erneut. Um den Dauereinsatz des Technischen Hilfswerkes dennoch beenden zu können, soll eine neue provisorische Sohle errichtet werden.

Warin | Reger Betrieb auf der Baustelle an der B192. Einsatzkräfte des THW laufen von einem Schlauch zum nächsten, ein Bagger hebt immer wieder Steine aus dem Wehr und die Schläuche pumpen immer noch tausende Liter Wasser aus. Die Aufregung am Mühlenbach ist deutlich zu spüren. Die Lage am Wehr spitzt sich wieder zu Nachdem das Technische Hilfswerk (THW...

