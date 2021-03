Umsatzeinbruch durch Lockdown : Back-Café-Inhaberin zieht die Reißleine

Kann Corona-Folgen nicht mehr stemmen: Bärbel Assmus schließt nach 23 Jahren Laden am Sternberger Markt zum 30. April

Sternberg | Sie ist eine Institution, bekannt bei Hinz und Kunz. Seit 1998 betreibt die Witzinerin Bärbel Assmus das Back-Café am Markt in Sternberg. Gleich um die Ecke vom Rathaus. Das Back-Café – ein beliebter Treffpunkt für Sternberger sowie Leute, die zum Arzt in die Kleinstadt wollen oder das Bürgerbüro frequentieren. Zum Sitzen und Schnacken bei einer Tasse...

