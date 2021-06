Endlich wieder Zirkus in Dabel : Trotz weniger Gäste wird in der Manege gespielt

Circus Huberti schlug von Freitag bis Sonntag sein Zelt am Holzendorfer See in Dabel auf. Das kleine, junge Familienunternehmen mit Joschy und Manjana Hubertz und ihren Kindern Christiano (12) und Celina (7) begeisterte.

Dabel | Kinderlachen erklingt aus dem kleinen Zirkuszelt am Holzendorfer See. Ein Clown mit roter Nase macht mit Kindern und Erwachsenen seinen Spaß. Das kleine Zelt ist auf den unteren Rängen voll besetzt. In der Sommerhitze hilft es, dass die Betreiber die Zeltplane an drei Stellen zum Durchlüften hochgezogen haben. So lässt es sich aushalten und das Progra...

